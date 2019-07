Kollumer Oproer op speciaal bezoek naar Kollumer ouderen

Het gaat om de ouderen van verzorgingshuis Meckama State in Kollum. De mensen wonen hemelsbreed op een paar honderd meter van de locatie van het theaterstuk, maar door ouderdom lukt het de mensen niet om een volledige avond op de tribune te zitten.

Om ervoor te zorgen dat deze inwoners van Kollum toch wat van het stuk kunnen meekrijgen, gaan de spelers donderdagavond op bezoek naar het verzorgingshuis. En het gaat niet om een klein bezoek: in totaal 145 artiesten brengen het Kollumer Oproer naar het verzorgingshuis. Ze komen met veel vlaggen en zeven paarden naar Meckama State toe, om daar een rondje om het verzorgingshuis te lopen.

Ze doen dit om 19:45, net voor de laatste opvoering van het stuk. Het Kollumer Oproer, over het leven van Salomon Levy, is drie extra avonden te zien geweest in het centrum van Kollum.