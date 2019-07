Overlevingskansen kievitskuikens in plasdras met zenders in kaart gebracht

Wat opviel bij de groep kuikens die door het adviesbureau werd gevolgd, was dat de combinatie van koud weer en plasdras soms slecht uitpakte. Er zijn kuikens overleden en sommige zijn verdronken toen zij, met waarschijnlijk te weinig energie in hun lichaam, probeerden de sloot over te steken.

"Op greppelplasdras en op ander graslandtypen waar de kuikens op zaten, heeft ongeveer 25 procent het gered. Dat heeft vooral gelegen aan de kou begin mei."

Kuiken in beweide of gemaaid grasland en zelfs in maisland leken het deze keer door het koude weer beter te doen. Ook omdat de grond op het maisland meer warmte afgaf. Maisland is doorgaans niet ideaal voor kuikens, omdat het nogal wordt bewerkt en er niet veel insecten zijn die de kuikens kunnen eten.