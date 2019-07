LIVEBLOG: Uitspraak in de zaak-Van Seggeren

Volgens de rechter is de verdachte 'leugenachtig geweest' over waar ze met de auto geweest is. De auto is gezien aan de Bûtewei. De rechtbank zei dat het duidelijk is geworden op grond van getuigenverklaringen dat de verdachte en het slachtoffer samen het stuk weiland ingelopen zijn. Hetzelfde stuk weiland waar Van Seggeren later gevonden is. "Verdachte zei dat ze de telefoon toen had uitgezet. Maar daarover heeft ze leugenachtig verklaard." Het woord 'leugenachtig' wordt door de rechter meerdere keren gebruikt.