Op vakantie? Nee, de schoolbanken weer in!

De kinderen schuiven nog wat onwennig heen en weer op de stoeltjes in het klaslokaal op de eerste verdieping van het Liudger in Drachten, op het moment dat de docent het woord neemt: "Welkom in onze klas. We gaan de komende periode even flink en hard werken." Tien kinderen van het Liudger en van het Singelland hebben een plekje gezocht in de verder lege klas. De tien hebben niet één, maar maar liefst drie docenten voor de klas staan. Een eindje verderop op dezelfde gang is nog een groep van tien kinderen begonnen met de anderhalve week zomerschool.

"Ik had niet zulke beste cijfers op mijn rapport, daarom moet ik nu naar de zomerschool om mijn cijfers nog op te halen." Jelmer de Haan is één van de tien kinderen die dit jaar op het Liudger meedoet aan de zomerschool. Hij zit op dit moment op het VMBO TL, maar zou naar een lager niveau moeten als er niets verbetert. En dus werkt hij de komende tien dagen aan de vakken wiskunde en economie. Aan het einde van de zomerschool moet hij voor beide vakken een toets maken en een voldoende halen.

De moed erin houden

En zo zitten alle kinderen in de twee klassen op het Liudger te werken aan zijn of haar eigen zwakke vakken. Ze doen dat met behulp van docenten van NHL studiebegeleiding. Docent Jeroen de Vries zegt dat de grootste uitdaging is om de kinderen gemotiveerd te houden. "Ze hadden natuurlijk eigenlijk al vakantie kunnen hebben, maar ze zijn hier wel met een reden. Ze moeten het nu laten zien om verder te kunnen op school. En dus begrijpen de kinderen vaak zelf ook wel dat ze er even hard voor moeten werken, maar dat ze er dan zelf profijt van hebben."

Volgens De Vries helpt het wel dat het dit jaar slecht weer is. "Als buiten de zon schijnt is het wel wat moeilijker om ze erbij te houden."