Dag van de waarheid in de zaak-Van Seggeren: vrijspraak of cel voor weduwe

Het Openbaar Ministerie denkt toch genoeg bewijs te hebben. "Het belangrijkste bewijs zijn verklaringen van getuigen." Niemand heeft gezien wat er precies is gebeurd, maar er zijn wel mensen die hebben gezien dat er twee mensen in 'hoodies' rondliepen en er zijn mensen die de auto van de verdachte op de plek waar het lichaam is gevonden, hebben gezien. "Met dat alles bij elkaar komt het Openbaar Ministerie tot bewijs."

Zelfde feiten, andere visie

Nu zijn de aanklager en de verdediging het natuurlijk vaker niet met elkaar eens,maar hier zie je dat, op basis van dezelfde feiten, de partijen wel heel ver uit elkaar liggen. De aanklager eist twintig jaar, de advocaat vrijspraak. Hoe kunnen twee partijen zo ver uit elkaar liggen, terwijl ze naar dezelfde feiten kijken?

"Dat heeft ermee te maken dat het gaat om een ontkennende verdachte. Er is geen 'smoking gun', er is geen wapen gevonden. Het keiharde bewijs is er niet. Dan zegt een advocaat dat je iemand niet kunt veroordelen. Toch zegt het Openbaar Ministerie dat er wel genoeg bewijs is."

Wettig en overtuigend bewijs

"Het is spannend wat donderdag de uitspraak zal worden. Je kunt niet zeggen dat iemand maar een beetje schuldig is. Er moet wettig en overtuigend bewijs zijn. Ik ben toch benieuwd hoe dat donderdagmiddag in het vonnis wordt onderbouwd."

De uitspraak is vanaf 12.00 uur live te volgen in ons liveblog.