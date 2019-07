Zorgplan Leeuwarden na veel discussie eindelijk door de raad

De meeste oppositiepartijen waren kritisch. Selo Boxman van Lijst 058 wil het liefst dat het plan wordt uitgesteld tot de proef met die dorps- en wijkcentra is geweest. Ze kreeg er geen meerderheid voor.

De VVD was ook duidelijk. De partij is tegen het volledige plan. Marcel Visser: "Wij maken ons nog steeds zorgen over de inzet van vrijwilligers. Wij vinden dat de eerste opvang van iemand die zorg nodig heeft bij een professional moet zijn. Wat mij opvalt na vanavond is dat er aan alle kanten veel vragen zijn over deze inzet en dat iedereen een ander antwoord heeft. Mijn zorgen zijn niet weggenomen."

"Liefdevolle suggestie"

De ChristenUnie stemde ook tegen. Volgens Carlijn Niesink wordt het tijd dat er binnen het college van burgemeester en wethouders nog eens goed wordt gekeken naar de verdeling van de taken. Volgens haar is Van Gelder niet de goede persoon om met dit dossier aan de slag te gaan. Ze kwam niet met een motie van wantrouwen. Niesink: "We doen een liefdevolle suggestie. We laten het aan de wethouders wat ze daar dan mee gaan doen."