Reder MSC zet nog geen vaart achter uitbetalen schadeclaims

Rijkswaterstaat zette in maart een schadeloket op voor mensen die gedupeerd zijn door de ramp met containerschip MSC Zoe. De instelling bood aan het proces van schade-afhandeling voor publieke partijen te coördineren. Overheidspartijen en terreinbeherende natuurorganisaties kunnen via dit loket hun schadeclaim bij MSC indienen. In totaal hebben 26 partijen zich gemeld bij Rijkswaterstaat om gebruik te maken van de diensten van het schadeloket.

600.000 euro uitgekeerd

Van die 3,35 miljoen euro heeft reder MSC rond 26 juni slechts 600.000 euro overgemaakt. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens MSC gaat het om een eerste betaling, waarbij versneld is overgegaan tot een vergoeding van claims waar MSC geen vragen over had.

Over schadeclaims waar MSC nog wel aanvullende vragen bij heeft, zal later een besluit worden genomen. Deze vragen zijn op 2 juli door MSC bij het schadeloket van Rijkswaterstaat aangeleverd. Rijkswaterstaat is voor het beantwoorden van een deel van de vragen afhankelijk van informatie van de claimende partijen.