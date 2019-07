Fryslân heeft 68 kleine gasvelden; bijna de helft daarvan is in productie

Smallingerland is met maar liefst 38 de gemeente met verreweg de meeste velden. Op drie plaatsen lopen daar aanvragen voor het opnieuw openen van een veld of uitbreiding van de productie bijvoorbeeld door vanuit een oude put een nieuwe aan te boren.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het buurtschap Middelburen onder de nieuwe wijk de Peinder Mieden. Veel inwoners van de gemeente zijn bang voor de gevolgen. Via de werkgroep tegen nieuwe gaswinning in Smallingerland is verzet aangetekend. Volgens Oebele Veenstra van de werkgroep moet het klaar zijn met nieuwe gastwinning op land. De gevaren, zoals aardbevingen en vervuiling, zijn te groot.

Gemeenten machteloos

Het bevoegdheid over bestaande vergunningen of het uitdelen van nieuwe valt onder het Rijk. In Smallingerland is naast een meerderheid van de bevolking ook de volledige politiek tegen gaswinning. Maar de gemeentes staan vrij machteloos: zij kunnen alleen advies geven. Wethouder Piet de Ruiter van Smallingerland is daar teleurgesteld over, maar ziet ook dat zijn handen gebonden zijn. Verzet van de bevolking heeft volgens hem de meeste kans. In andere plaatsen in het land is dat succesvol geweest.

Samenwerking verzet

In Nij Beets werd twee jaar geleden vanwege plannen voor een nieuwe boring de actiegroep Tsjingas opgericht. Steeds meer verzetsgroepen sluiten zich daarbij aan. In de beloften van Wiebes heeft de groep geen enkel vertrouwen, zegt Monique Plantina, voorzitter van de groep. Zij ziet alleen maar de plannen voor uitbreiding.

Hoewel er wettelijk niet veel tegen de gaswinning kan worden gedaan, geloven de betrokkenen wel dat het vormen van één front iets kan opleveren.Ook de actiegroep in Smallingerland heeft zich bij Tsjingas aangesloten. Volgens Veenstra is dat veel beter dan alleen de strijd aangaan.

Alternatieven

De actievoerders begrijpen dat er de komende decennia nog flink wat gas nodig is. De oplossing daarvoor mag nooit nieuwe gaswinning zijn, vinden ze. Alternatieven, zoals gast winnen uit de Noordzee of veel meer investeren in alternatieve energiebronnen, zien ze meer zitten.