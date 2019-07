Kleine gasvelden in Noord-Nederland worden versneld leeggehaald

Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân. De omroepen namen winningsplannen van vijftien kleine velden in het Noordoosten van het land onder de loep.

Daar komt een vast patroon uit. Zo gaat het in de meeste gevallen om het winnen van meer gas dan waar bij eerdere vergunningen sprake van was. Ook worden bij meerdere locaties de winperiodes ingekort en zo wordt het tempo opgevoerd. Oude putten worden na jaren weer in gebruik genomen.

Extra risico's

Voor oud NAM-medewerker en energiedeskundige Gerrit Wigger is het duidelijk: er wordt stevig gas gegeven. Dat brengt volgens hem extra risico's met zich mee.

"Het opvoeren van de productiesnelheid leidt tot grotere risico's op het gebied van bodemdaling en tot milieuschade. Ook kan het meer seismische activiteit in de bodem tot gevolg hebben. Dat moeten we niet willen."