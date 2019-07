Samen Terschelling maakt zich druk over drankmisbruik jonge toeristen

De brief is woensdag naar buiten gebracht door Samen Terschelling. De partij vindt dat na de oproep van de hulpverleners niet genoeg is gedaan door de gemeente, die de brief ook niet in de openbaarheid wilde hebben. Er is voor gekozen om constructief tot een oplossing te komen met alle partijen. Dit was volgens de gemeente belangrijker dan openbaarheid.

De partij Samen Terschelling was daar eerder akkoord mee, maar vindt nu dat er in een jaar tijd te weinig is gebeurd. De brief schetst een beeld van jongeren die in korte tijd veel sterke drink innemen en daardoor een agressieve houding hebben naar ambulancepersoneel. Ook raken steeds meer jongeren buiten westen door het drankmisbruik.