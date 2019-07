Wielrenner Marten Kooistra (21) naar EK: "Ik ben in vorm"

Op de vraag of het voor hem als een verrassing kwam dat hij de selectie van het Nederlandse team heeft gehaald, vertelde Marten dat het eigenlijk altijd afwachten is of je wordt geselecteerd. "Momenteel zit ik wel bij de beteren van Nederland, dus het was een mooie uitdaging."

Voorbereiding

Hij voelt dat hij in vorm is, maar zal zich op de route naar het EK nog wel voorbereiden: "Ik ben in vorm en ik hoop deze lijn ook door te trekken. Begin augustus is het EK, dus dat duurt nog een kleine maand. Ik ben benieuwd hoe de vorm dan is. Binnenkort ga ik naar Italië op hoogtestage en daarna rijd ik nog wat koersen van meer dagen."