Mogelijke oplossing voor plaag eikenprocessierups: vogels inzetten

Onderzoekers hebben in Wapserveen in 64 bomen vogelhuisjes opgehangen. Daar in de buurt zaten 127 nesten van de eikenprocessierups. In een vergelijkbaar gebied zonder vogelhuisjes zaten 356 nesten: meer dan twee keer zoveel dus. Ook waren de nesten veel groter. De conclusie is dat het opgangen van vogelhuisjes kan helpen om een gedeelte van het probleem met de eikenprocessierups op te lossen.