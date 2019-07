Hoe gaat het met de aardappelrassen? Kweker maakt tussenbalans op

"Vanavond gaan wij met een groep van maximaal 25 man het land in om de aardappelen te rooien," vertelt Freerk Zwart van het proefveld bij Oosterbierum van de Fries-Groninger kwekersvereniging (FG-AKV). In het proefveld staan dertig nieuwe rassen en vijf standaardrassen. Dit is nodig om de kweek te kunnen vergelijken.