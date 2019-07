Staatsbosbeheer zet biologieleraren in het zonnetje met gratis voorstelling Mammoet

"Deze biologieleraren leiden de komende generatie op en die willen wij in het zonnetje zetten," vertelt Annelies van der Goot van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar en met de voorstelling hopen dat de docenten zich ook laten inspireren voor een nieuws schooljaar. "We willen laten zien dat we het werk van de docenten waarderen, omdat ze liefde voor de natuur overbrengen op de leerlingen."

Het stuk Mammoet speelt af in Noord-Nederland op de Drentse Hondsrug, 45.000 jaar geleden. "Het stelt fundamentele vragen over het leven. Hoe zijn we als mensen bedoeld, leven we nog zoals toen? Toen waren er de Neanderthalers en die leefden in en met de natuur. Maar er zit ook een verbinding in met nu. We maken kennis met een spiritueel genootschap dat onder leiding van een goeroe op zoek gaat naar de oermens in haarzelf. Dus het gaat over hoe we met de natuur omgaan, het is niet enkel nemen, maar hebben we ook nog wat te geven?"

Het stuk speelt zich midden in de natuur af. "Het is bijna mystiek, vlakbij de hunebedden.