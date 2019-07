Kunstenaar Willem Mook uit Leeuwarden overleden

In zijn beginjaren werkte Mook op een groot reclamebureau in Rotterdam. Later verhuisde hij naar Leeuwarden. Hij was docent in Franeker en Harlingen, maar daarnaast maakte hij ook tekeningen en schilderijen. Mook wist ook veel van computers en hij maakte ook computergraphics.

Mook was ook tekenaar van boekomslagen en voor het blad Frysk en Frij. Werk van Willem Mook was te zien op tentoonstellingen in Japan, Spanje en Amerika. Recentelijk nog was werk van hem te zien in galerie Paterswolde.