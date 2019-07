Provincie heft tijdelijk verbod geitenhouderijen op

CDA, VVD, Christen Unie, Forum voor Democratie en PVV vinden niet dat de sector van geitenhouders 'op slot' kan gezet kan worden, zonder dat honderd procent vaststaat dat het schadelijk is voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen van een geitenhouderij.

Op 14 februari van dit jaar kondigde gedeputeerde Johannes Kramer een verbod af op vestiging van nieuwe en uitbreiding van bestaande geitenhouderijen, omdat mensen mogelijk een longontsteking kunnen krijgen als ze in de buurt van een geitenhouderij wonen. Dat verbod geldt voor een half jaar en het loopt in augustus af. Omdat het RIVM ook met een onderzoek bezig is en in 2020 met uitslagen komt, had Kramer graag het verbod met een half jaar willen verlengen. Hij krijgt steun van de PvdA, FNP, D66, SP en Grien Links, maar dat was niet genoeg.

Fryslân is nu de enige provincie die de 'stop' op geitenhouderijen opgeheven heeft. Opmerkelijk in het stemgedrag in Provinciale Staten is dat collegepartijen CDA en VVD zich tegen het eigen college keerden.

Gedeputeerde Johannes Kramer zegt in een reactie dat geitenhouderijen in Fryslân, ondanks de opheffing van de 'stop', toch niet mogen uitbreiden. Door de uitspraak van de Raad van State over de zogeheten PAS (Programma Aanpak Stikstof)-regeling, mag er op dit moment niet uitgebreid worden in de buurt van natuurgebieden, omdat daar extra stikstof bij vrijkomt.