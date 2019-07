Bedrijf in Grou: "We hebben wel zonnestroom over"

De energie van de panelen is in de eerste plaats voor de heftrucks en machines van het bedrijf zelf, maar de verwachting is dat er dan nog genoeg overblijft om de 150 woningen van stroom te voorzien.

Het leggen van de nieuwe zonnepanelen begint nog voor de zomer. Momenteel liggen er ook al zonnepanelen op het dak van de bouwer van houten muren, daken en dakkapellen. Die zijn in 2011 al aangebracht.