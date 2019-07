Raad van State: geen vergunning voor nieuwe windmolen Reduzum

De provincie verleent de vergunning niet, omdat die wil dat er alleen nog windmolens in parken in en bij het IJsselmeer komen. De gemeente Leeuwarden is het daar niet mee eens en spande daarom de zaak aan bij de Raad van State.

De dorpsmolen van Reduzum is aan vervanging toe, maar een nieuwe mag er volgens de huidige regels van de provincie niet komen. Wel heeft het provinciebestuur het voornemen solitaire windturbines weer toe te staan. Dat is echter nog geen officieel beleid.