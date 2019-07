Jeldert Oenema verbouwt eigen aardappel: 'Heidenskipster gieltsjes'

Fryslân is een nieuw streekproduct rijker: het 'Heidenskipster gieltsje'. Het is de aardappel van Jeldert Oenema, een 19-jarige aanstaande hbo-student uit It Heidenskip. Het begon twee jaar geleden met een heel klein stukje grond met het ras Forza, maar ondertussen heeft hij een kleine hectare verbouwd. En er is veel vraag naar deze gezonde aardappel waar geen gewasbescherming bij wordt gebruikt.