Postcodeloterij verdeelt twee miljoen euro in Harlingen

Het andere miljoen is verdeeld onder bewoners met loten aan de Brouwersstraat en het Zuiderplein. Ze hadden alleen de winnende cijfers van de postcode: 8861. Ze krijgen 570 euro per lot.

Een iemand, die al bijna vanaf het begin meespeelt, heeft 62.500 euro op zijn cheque staan. Hij is er blij mee. "We waren al wat aan het sparen voor de verbouwing van het huis, maar dat is no rond. En we gaan wel op vakantie gaan. Ik was wel onder de indruk dat ze langskwamen."