Petitie tegen zonnepanelen in IJsselmeer aangeboden op Provinsjehûs in Leeuwarden

De petitie is een initiatief van o.a. een aantal plaatselijk belangen, de stichting Gaasterlân Natuerlân en de vereniging voor beroepschartervaart. Commissaris van de Koning Arno Brok heeft de petitie in ontvangst genomen.

De FNP stelde daarna vragen aan gedeputeerde Sietske Poepjes over de mogelijke komst van zonnepanelen in het IJsselmeer. Poepjes stelde dat er nog lang niet een besluit is genomen. Het IJsselmeer is een van de opties die er is. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten en de gemeenteraden van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân er een besluit over moeten nemen.