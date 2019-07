Uniek kerkelijk kleed is per ongeluk verkocht op braderie

"Het kleed is in 1964 gemaakt voor de kapel destijds in Boelenslaan. Die tekst is er ook ingeweven met een prachtige voorstelling van het laatste avondmaal", vertellen Hanneke en Froukje Dijkstra van de gemeente.

Op een of andere manier is het misgegaan toen de spullen werden ingepakt. "De ene helft was voor het archief en de andere helft voor de verkoop van de bazaar."

Die bazaar was in maart en tijdens het uitpakken van de dozen kwam het kleed niet weer tevoorschijn. "We zijn al een maand aan het zoeken en willen het heel graag terughebben. Een ander kan er niets mee en het heeft ook geen waarde voor een ander, maar voor ons wel."

Ze hebben geen idee waar het kleed kan zijn. "De mensen van de bazaar hebben ook alles gedaan en iedereen gevraagd om naar het kleed uit te kijken."

Het zat in een groene plastic zak met een sticker erop met 'avondmaalskleed'. De kerk wil het kleed graag terughebben en vraagt mensen dus met klem om te kijken of ze het bijzondere stuk niet misschien bij toeval thuis hebben.