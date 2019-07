Wetterskip Fryslân heeft tekort van 9 miljoen: "Reserves smelten weg als sneeuw voor de zon"

Een tekort van vijf miljoen was al bekend omdat dat al was meegenomen in de begroting. Er komen zoveel meer tegenvallers in de eerste vier maanden van dit jaar, dat het tekort oploopt naar negen miljoen.

Volgens Bonnema kan het zelfs nog verder oplopen. "Er zijn ook problemen met het noordelijk belastingkantoor. Het ziet ernaar uit dat daar ook nog wat geld achteraan moet. Dan kan het wel tegen de tien lopen."

Er moet dus wel iets gebeuren. "Het kan niet zo doorgaan, de reserves smelten weg als sneeuw voor de zon. We moeten wel een buffer houden om risico's te kunnen afdekken."

Wetterskip Fryslân heeft een reserve van 30 miljoen. "Over 2018 was er een tekort van zo'n acht miljoen en als daar nu tien miljoen overheen komt voor 2019, dan gaat het heel hard."

De Friese burgers gaan dit merken in de beurs. "De nieuwe coalitie heeft bij aantreden al gezegd dat de belastingtarieven omhoog gaan."

Bonnema had verwacht dat het dagelijks bestuur nu al met maatregelen zou komen om de tekorten dragelijk te maken. "Maar daar zie ik niets van. Het kan niet zo zijn dat alle tekorten door de Friese burgers en boeren via belastingverhoging moeten worden betaald."

Volgens Bonnema moet het Wetterskip zich beperken tot de kerntaken, droge voeten en schoon water, en bezuinigen op andere zaken.