Studenten leren Oudfries op Oxford University

De studenten krijgen in de Old Frisian Summer School college van doctor Johanneke Sytsema, professor Rolf Bremmer en doctor Francis Leneghan.

Naast serieuze zaken is er voor de studenten ook tijd en ruimte om elkaar te leren kennen.

Er is plek voor negen Nederlandse en zestien Engelse studenten. Een jaar later is de Summer School in Groningen. Dan is er plaats voor zestien Nederlandse en negen Engelse studenten.