Rechter geeft pluimveehouders geen gelijk in fipronilzaak tegen NVWA

Twee jaar geleden moesten kippenboeren in Nederland miljoenen eieren vernietigen, omdat er te veel van het luizenbestrijdingsmiddel fipronil in zat. Onder hen was ook een aantal Friese pluimveehouders.

De LTO en de pluimveehouders vonden dat de NVWA eerder had moeten waarschuwen voor de gevaren van fipronil, maar de rechter gaat daar niet in mee.