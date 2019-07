Bij buitenzwembad in Appelscha is gratis zonnebrandcrème te krijgen

"We zijn benaderd door een man van het zwembad in Ruinen, die het daar heeft opgezet. Die man heeft rood haar en een blanke huid en heeft al een paar keer huidkanker gehad", vertelt Ina Jongsma van het bad.

Ze vindt het een goed plan. "Toevallig werkte ik zelf twee weken geleden toen het zo warm was. Toen hadden we ruim 1.700 bezoekers en een paar keer kwamen mensen bij me met de vraag of we ook zonnebrandcrème verkochten. En dat doen we dus niet, maar het is een goede zaak dat zoiets er wel is bij buitenzwembaden."

"Bij het buitenzwembad wordt de zonnebrandcrème vaak vergeten, maar het is wel belangrijk om je in te smeren. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Eigenlijk moet je je elke twee uur insmeren. Het is bewezen dat als je een paar keer goed bent verbrand, dat je dan meer kans op huidkanker hebben."

Er komen twee grote dispensers te hangen. Univé sponsort de zonnebrandcrème voor twee jaar en zorgt dat ze steeds worden bijgevuld. "Die komen in het zicht van de toezichthouder want het is uiteraard niet de bedoeling dat met de crème wordt geknoeid."

Het doel is dat alle twaalf buitenbaden die bij Lako zijn aangesloten zo'n dispenser krijgen. "Het is een olievlek die zich verspreidt, het ene volgt het andere op. Het is een mooi initiatief, het balletje rolt wel."