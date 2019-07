Brugwachter met klompje steeds zeldzamer door bouw bedieningscentrale

Momenteel worden er al tien Friese bruggen, zoals de Sudergoabrug in Workum, op afstand bediend vanuit een tijdelijke centrale in Leeuwarden. Die is gevestigd in het voormalige projectbureau Vrij-Baan aan de westkant van de stad, waar ook het Swettehûs moet komen.

"Minder contact"

Digitaal brugwachter Arie Brouwer bedient de bruggen voortaan vanachter computerschermen. Volgens hem werkt het mooi. Hij heeft meer overzicht en het bedienen is veiliger. "Nadeel is dat het wat langer duurt en je hebt minder contact met de mensen", zegt Brouwer. De vertraging komt door een ingebouwde beveiliging, die bruggen normaal niet hebben.

Toch zijn er volgens Brouwer meer voor- dan nadelen aan het systeem. "Om heel eerlijk te zijn, ik zit liever op een brug. Maar dit is gewoon de toekomst en zo kun je er veel meer bedienen. En je hebt geen pauzes meer en alle bruggen hebben dezelfde tijden, het wordt gelijkgetrokken."