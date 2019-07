Dieptepunt school De Tike: "Zij hebben de school de nek omgedraaid"

De hoge spanningen kregen afgelopen week een nieuwe impuls door een raadbijeenkomst van de gemeente. Het CDA heeft een motie ingediend, die door de volledige raad is gesteund, om de sluiting van De Gielguorde met twee jaar uit te stellen.

"In de motie wordt een eenzijdige weergave van de werkelijkheid gegeven, waarin het verhaal van de bedreigingen niet bekend is. Daarom hebben we nu bewust het volledige verhaal naar buiten gebracht", zegt Van Loo. Burgemeester en wethouders praten dinsdagavond met de raad over de situatie rondom de school.

Besluit: fusie of sluiten

De landelijke geschillencommissie buigt zich aanstaande vrijdag over de toekomst van De Gielguorde in De Tike. Het kan drie weken duren voordat er een uitspraak is. Die uitspraak is bindend. De koepel staat achter het besluit om aan te sturen op een fusie.

Van Loo: "Wetende wat ik nu weet, had ik misschien moeten zeggen: het is verspilde moeite. Maar we hebben tot de laatste snik steeds het goede voor de kinderen gedaan. Met een sluiting was het al lang klaar geweest, maar dit is de juiste keuze".

De ouders hopen dat de geschillencommissie de fusie zal verwerpen, zodat de school open blijft. Maar de koepel zal de school hoe dan ook sluiten. "Dat is een procedure die maanden gaat duren", zegt Van Loo. Hij verwacht dat de kinderen dan geen leerkrachten meer hebben. "Alle medewerkers van De Gielguorde hebben al een andere baan gevonden en met het huidige lerarentekort is het moeilijk om medewerkers te vinden, die nog les willen geven op deze school."

Geen mooi einde

De computers en printers zijn al weggehaald, zeggen leerlingen van de school. Een mooi eindfeest komt er niet. "Dat het nu zo eindigt voor de zomervakantie... Dat doet zeer. Ik had het graag anders gewild", concludeert Van Loo.

De school gaat, wat de uitkomst vrijdag dan ook is, waarschijnlijk al snel haar deuren sluiten. De ouders op het schoolplein zijn er stil van. "Hoe er met ons is omgegaan, vind ik respectloos. We hebben altijd geprobeerd open te blijven. Ze halen ons naar beneden", besluit Betty Posthumus.