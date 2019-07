Aanleg glasvezel in Weststellingwerf: kans om bermen in te zaaien?

Nu de aanleg van glasvezelkabels volop bezig is, moet er na de aanleg direct bloemenzaad worden gestrooid. Dat vindt de gemeenteraad van Weststellingwerf. Er moeten sowieso meer bloemen in de bermen komen, dus dit is een mooie kans, zo denkt de raad. Nu worden de kabelgoten dichtgegooid en wordt er met name graszaad overheen gestrooid.