Martenastate Koarnjum krijgt eretitel met stinsenflora: 'botanische hotspot'

De atlas bestaat uit tweehonderd unieke botanische locaties. Binnen de atlas heeft de stinsenflora een aparte categorie en zo is Martenastate hotspot geworden. Voor Buith is het erkennen van grote waarde. Met name omdat Floron een goede reputatie heeft en de organisatie zich enorm inzet voor de bescherming van Nederlandse flora.

Trots

"Als je dan tot beste locatie - of in hun benaming 'hotspot' - wordt verkozen, dan zijn wij daar natuurlijk ontzettend trots op. Je zou het ook een groene parel kunnen noemen of een plek waar je geweest moet zijn. Al vanaf januari is er bij Martenastate stinsenflora te vinden. In totaal groeien er zestien soorten op zo'n zeven hectare."

"Je kunt er prachtig wandelen tussen lanen, waterpartijen, reliëf, bomen en veel historie. Martenastate was al sinds het jaar 1500 bewoond", vertelt Buith.

Veel animo

Hoeveel bezoekers er momenteel naar Martenastate komen, kan Buith niet goed inschatten. Omdat de state openbaar is, worden bezoekers niet geteld. "Maar het zijn er veel. De animo voor stinsenplanten groeit, daar doen we het voor." Elke week zijn er twintig mensen in de weer om alles voor elkaar te krijgen.

Er zijn twee stukken grond gekocht van Staatsbosbeheer, en ook die worden als stinsenfloragebied ingericht. "Dus we zijn druk bezig om het areaal te vergroten."