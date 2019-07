Eerste deel van bijzondere brug Ritsumazijl in Fryslân gearriveerd

Een 32 meter lang deel van de nieuwe fietsbrug van Ritsumazijl is in Fryslân gearriveerd. Het werd in de nacht van maandag op dinsdag met speciaal transport van Breukelen naar Leeuwarden gebracht. Daar blijft het liggen tot het eind deze maand kan worden geplaatst. Het bijzondere aan de brug is dat-ie van vlas en hars is gemaakt.