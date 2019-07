Nedersaksisch in een 'neutedoppe': nieuw boek als inleiding voor een streektaal

Taalkundige Henk Bloemhoff uit Oldeberkoop is een van de vijf schrijvers, die een deel van het boek heeft geschreven. Bloemhoff is gespecialiseerd in het Stellingwarfs. Hij is ook bekend vanwege zijn werk voor de Stellingwarver Schrieversronte.

Bloemhoff vindt het terecht dat het Nedersaksisch erkend is als taal. Voor zijn gevoel was het soort doorbraak, ineens waren er veel mensen die er meer over wilden weten. Het Nedersaksisch wordt niet alleen in de Friese Stellingwerven gesproken, maar ook in Groningen, Drenthe, Overijssel en andere delen van Nederland en Duitsland.

Notendop van 184 pagina's

Zonder de andere schrijvers was Bloemhoff nooit aan het boek begonnen. Het was namelijk een behoorlijk project, vertelt hij.

Volgens Bloemhoff moesten er dan ook veel keuzes voor het boek worden gemaakt. De 'notendop' is een boek van 184 pagina's geworden. In het boek staat informatie over de geschiedenis en de maatschappelijke positie van de taal, het lezen en schrijven, maar bijvoorbeeld ook informatie over de instituten en organisaties die met de taal te maken hebben.

Het moet een waardevol naslagwerk zijn, aldus Bloemhoff. Een startpunt om verder informatie over de de streektaal te zoeken. Ook moet het een overzicht bieden van de literatuur in het Nedersaksisch.