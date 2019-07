Palingaak bijna terug in thuishaven Heeg: "Geschiedenis is weer tot leven gekomen"

Het is een verhaal uit een jongensboek: jaren werken aan een schip en dan daarmee de oversteek naar Engeland maken. Het is het verhaal van de palingaak van Heeg, die voor het eerst in bijna tachtig jaar met levende aal naar Londen reisde, zoals dat vroeger ook werd gedaan.

In Londen heeft de bemanning aan diverse activiteiten meegedaan. Zo was er bijvoorbeeld een congres over aalvissen. Maar het zeilen zelf was voor de bemanning van de Korneliske Ykes II toch wel het allermooiste.