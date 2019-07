Sander de Rouwe: Tour de France moet naar Friesland, over de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is volgens Sander de Rouwe de belangrijkste Friese troef om de Tour op termijn naar Fryslân te halen. "Zo'n Afsluitdijk is uniek. Een prachtig parcours voor een proloog of voor een groepstijdrit," denkt De Rouwe.

"De tribune ligt er al in de vorm van de zeedijk." Dat de Afsluitdijk de komende jaren niet beschikbaar is vanwege de grootschalige renovatie is geen probleem, want de Tour de France plant jaren vooruit. "Maar 2025 en 2027 liggen nog niet vast. Dat zou kunnen," meent De Rouwe.

'Elfstedengevoel'

In Brussel heeft De Rouwe zijn ogen goed de kost gegeven om te kijken wat er nodig is voor de Tour de France, maar ook na wat het allemaal losmaakt bij de mensen. "Het zorgt voor groot enthousiasme bij jong en oud, bij hele families. Het komt dicht bij een soort van Elfstedengevoel, maar dan midden in de zomer."

De Rouwe is liefhebber, maar wil het als gedeputeerde ook zakelijk bekijken. "Miljoenen mensen krijgen dan unieke beelden van de Afsluitdijk en van Fryslân te zien. Als je daar slim op inspeelt, dan levert dat zeker nieuwe toeristen op, daar ben ik van overtuigd." De gedeputeerde vindt Fryslân erg geschikt voor een Touretappe, op voorwaarde dat de Afsluitdijk beschikbaar is.

Lobby

Bij het Grand Départ in Brussel heeft De Rouwe al voorzichtig voor het idee gelobbyd. "Met wie je ook spreekt, of het nu wielrenners zijn of sportjournalisten, ze vinden het allemaal een prachtig idee."

Het is nu een kwestie van volhouden, om ook de Tourdirectie van het idee te overtuigen en ook met een goed bidbook en financieel plan te komen. Met de directie heeft De Rouwe in Brussel niet gesproken. "Bij zo'n Grand Départ zijn zij natuurlijk veel te druk, maar de contacten liggen er."