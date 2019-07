Volleybalster Marrit Jasper verlengt haar contract in Aken

Marrit Jasper: "Ik ben heel blij dat ik in Aken blijf en ik heb zin in het aankomende seizoen met een nieuwe ploeg. Bovendien werk ik graag onder de regie van Saskia [de trainster] en ik hoop dat ik nog veel meer kan leren. En ik ben blij dat we opnieuw de Europese Challenge Cup spelen, want het is altijd mooi om tegen clubs uit andere landen te spelen."

Belangrijk onderdeel

Volgens haar trainer Saskia van Hintum heeft Marrit Jaspen het afgelopen seizoen met haar grenzeloze inzet laten zien wat voor meerwaarde ze heeft voor het team. Ze is daarmee een heel belangrijk onderdeel voor de ploeg geworden, zegt Van Hintum.

Marrit Jasper speelde de afgelopen maanden interlands voor Nederland in de Nations League. Zij was daarin zelfs diverse malen aanvoerder van de ploeg.