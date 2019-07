Friese Cultuurroute moet toerisme in Zuidwesthoek laten opbloeien

Een van de opvallende onderdelen van de route is een timmerwerkplaats in Ferwoude uit de negentiende eeuw. De toenmalige plaatselijke timmerman had meer in zijn mars dan alleen maar kundig bezig zijn met hamer en spijkers. Hij was ook sterrenkundige en alternatief genezer. In het kleine museum in het dorp, dat nu twee jaar open is, is onder andere een sterrenkijker van hem te zien.

Een andere bekende attractie van de Friese Cultuurroute is museumdorp Allingawier.Tot dusver staat het bezoekersaantal op gemiddeld zestig per dag. Dat zouden er tweehonderd moeten worden. "Friese toeristen mogen ook wel eens vaker langskomen", zegt Jan Stellingwerf van de Friese Cultuurroute.

De regio Zuidwest-Fryslân is de laatste tijd wel vaker in de publiciteit geweest. Zo kwam in het televisieprogramma Bed & Breakfast Allinga State prominent in beeld.