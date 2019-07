Afvaloven Harlingen krijgt vijf maanden om uitstoot zoutzuur te verminderen

Lukt het niet om de uitstoot te verminderen voor 2020, dan volgt een boete van 40.000 per maand tot een maximum van 400.000 euro.

De REC krijgt dus nog even de tijd. "Het vraagt aanpassingen in de bedrijfsvoering. Daar moet iedereen de tijd voor krijgen. Maar wij hebben er vertrouwen in dat Omrin het goed aanpakt," verklaart gedeputeerde Douwe Hoogland.

Stand van zaken

De communicatie tussen de provincie en Omrin was volgens Hoogland goed, en blijft ook goed. Hoogland: "Er gaat een brief naar Provinciale Staten, daar staat de stand van zaken in hoe het op dit moment staat met het onderzoek dat wij als provincie hebben opgelegd, het onderzoek van de gemeente Harlingen over het wel of niet sluiten van de REC staat er in en natuurlijk ook de zoutzuurdiscussie."

Provincie moet ook handhaven

Eind mei heeft de Raad van State al aangegeven dat de REC te veel zoutzuur uitstoot en dat daarmee de vergunning wordt overtreden. De Raad van State uitte dit oordeel nadat Stichting Afvaloven Nee aan de bel trok. De stichting vond toen al dat de provincie er tegen moest optreden.

"Dat is een constatering van de Raad van State," geeft gedeputeerde Hoogland aan. "Wij hadden eerst met het oude proces een marge, en daar hebben wij ons ook aan gehouden. Maar nu moeten we voldoen aan die 5.2 mg/Nm3, en daar zullen wij op toezien."