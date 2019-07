Film over de Kollumer Oproer? Ja, als het aan Steven de Jong ligt

De Kollumer Oproer gaat over de opstand in Kollum die plaatsvond in 1797, de tijd van de Franse overheersing. In Noordoost-Fryslân was men fel tegen de Fransen en verzette men zich. De leiders van de opstand moesten het bekopen met de dood: Salomon Levy en Jan Binnes, de hoofdrolspelers van het stuk.

In dat stuk en onderwerp zit volgens De Jong dus een film. "Ik vind dat de filmlijn die nu in It Kollumer Oproer zit een beetje aan de magere kant is. Die had wel wat 'vetter' gekund, maar dat was budgettair niet helemaal haalbaar. Toen zeiden we: goh, misschien is er wel een spin-off mogelijk in de vorm van een echte film."

Een Bollywoodfilm

"De kracht van de voorstelling die we nu in Kollum hebben dat is wel heel erg de muziek," legt De Jong uit. "We hebben een muzikale cast met Syb van der Ploeg, Piter Wilkens, Carla de Bruine, Thijs Meester en Johannes Rypma. Dat is hun kracht: de muziek. Toen dacht ik bij mezelf: misschien kunnen we wel de eerste Nederlandse Bollywoodfilm maken."

"Dat is een film waarin een scene onderbroken wordt door een liedje. Het maakt het heel vrolijk. De combinatie muziek en film wordt dan wel heel tof."

Fondsen aanschrijven

Vaak is geld een moeilijk verhaal in de filmwereld. Dat is hier niet anders. "Financiering is altijd een heet hangijzer," weet De Jong. 'Wij zullen de fondsen aanschrijven. Misschien dat de provincie ook eens zegt: hé, dat is aardig en misschien de Omrop ook wel. Wij kunnen veel sterker worden als we elkaar opzoeken. Misschien valt daar wat in te behalen."

Het stuk Salomon - It Kollumer Oproer zou tot en met afgelopen maandag worden opgevoerd, maar dat is vanwege het succes al tweemaal verlengd. "Het loopt onwijs goed. Elke avond zit propvol. Er moeten elke avond stoelen bij. Je wordt daar zo enthousiast van, je krijgt veel energie terug van de mensen. Iedereen is er ongelooflijk over te spreken. Dan begint het te borrelen en spuit het je oren uit."