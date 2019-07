Politie zet bodycams in tegen overlast dronken jongeren

De landelijke politie heeft onderzoek laten doen naar nut en noodzaak van bodycams. Het onderzoek werd uitgevoerd door NHL Stenden in Leeuwarden. Joyce Kerstens van de hogeschool: "Stel alle agenten dragen straks een bodycam. Dan worden er ontzettend veel opnames gemaakt. En sommige van die beelden worden ook als bewijsmateriaal gebruikt bij een strafzaak. Je hebt mensen nodig die uit een enorme bult aan opnames het juiste materiaal kiezen."

De kleine bodycam wordt vastgeklikt op het politievest. Vlak voor de surveillance zet de agent hem aan. De politie moet de mensen wel vertellen dat ze op camera opgenomen worden. Een bodycam voegt iets toe aan het werk dat de politie nu al doet. Als het goed is, verandert het het gedrag. Er is een proef geweest in Noord-Nederland met twintig bodycams op vier verschillende locaties. De politie gaat nu over tot de aanschaf van landelijk tweeduizend stuks, waarmee de politieagenten de komende tijd worden uitgerust.

In de Friese zuidwesthoek is het met name de bedoeling dat de beelden worden gebruikt om de ouders te confronteren met het gedrag van hun dronken kinderen. De camera is bedoeld als opvoedkundig middel, want niet alle zaken komen onder justitie.

De agenten krijgen een speciale training voor het werken met een bodycam. De camera filmt ook het gedrag van de politie zelf. Verder is ook onderzocht of dergelijke opnames juridisch toegestaan zijn. De opnames van de bodycam kunnen gebruikt worden als aanvullend bewijs voor als mensen over de schreef gaan.