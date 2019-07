'Gemeente moet onderzoek doen naar gevolgen groter onderstation'

De gemeente Weststellingwerf heeft laten weten geen onderzoek te doen naar de risico's van een groter onderstation: een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Dat terwijl de gemeente eerder, toen de gemeenteraad de aanpassing van het station goedkeurde, wel een onderzoek had aangekondigd.

Nu de gemeente zegt toch geen onderzoek te doen, voelen de omwonenden zich nu bekocht? "Zij maken zich zorgen", zegt Thijssen. "Zij hadden gehoopt dat er op basis van dat onderzoek meer duidelijkheid zou komen over gezondheidsrisico's en wat het betekent voor de waarde van hun woningen die grenzen aan het onderstation."

"Kort door de bocht"

"Het vertrouwen is geschaad", gaat Thijssen verder. "Kijk, het kan natuurlijk best zo zijn dat het college tijdens het uitwerken van de toezegging tegen onverwachte problemen zijn aangelopen, maar dan hadden we daar toch graag van tevoren overleg over gehad."

"Het is nu in een memo vlak voor het reces in een heel drukke agenda gezet, althans zo voelt het. Dat het dan nu en op deze manier wordt gepresenteerd, vinden wij kort door de bocht en hadden we liever anders gezien."

"Zorgen om medewerkers"

Na de vakantie komt het college terug op het onderwerp. "Wij zullen samen met de bewoners gaan kijken wat de vraag moet zijn", zegt Thijssen. "Er is ondertussen ook nog eens een nieuw aspect bij gekomen. Heiwo (een bedrijf in de buurt, red.) maakt zich zorgen om zijn medewerkers."

"Mijn inzet is dat er wel degelijk een onderzoek moet gaan komen om vast te stellen of de contouren zoals Liander die heeft aangegeven juist zijn. We zullen moeten kijken of die berekeningen kloppen. De wethouder heeft toegezegd zich te zullen inspannen om via allerlei landelijke regelingen de omwonenden schadeloos te stellen. Het gaat om veiligheid, gezondheid en zekerheid."