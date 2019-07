Gemeente verhuist bord in Sloten: "Zonder dat wij het wisten"

"Zou het gestolen zijn?", vroeg voorzitter Harold Visser van Stichting Lytse Marren zich af nadat hij hoorde dat het bord met informatie over het St. Odulphuspad weg was. "Uiteindelijk is boven tafel gekomen dat plaatselijk belang en de Freonen fan Sleat ervan wisten dat het bord verplaatst was." De gemeente heeft het bord verhuisd. "Zonder dat wij het wisten."

Niet op de hoogte

Waarom is het informatiebord naar een andere plek gegaan? Plaatselijk belang was niet blij met waar het bord stond en had de gemeente gevraagd om het weg te halen. Dat gebeurde zonder dat eigenaar Stichting Lytse Marren op de hoogte was gebracht.

Boos is Visser niet. "Plaatselijk belang heeft een taak en dat is kijken hoe zo'n bord in Sloten staat. Ze zeggen nu van: wij vinden niet dat het in het centrum past en wij hebben liever dat het op een andere plek komt."

Woensdag heeft Stichting Lytse Marren een gesprek met de gemeente over een oplossing. Daarover is Visser nu al positief. "Wij komen er zeker uit."