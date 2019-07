Definitief groen licht voor Cambuurstadion, raad zegt ja

Ard de Graaf van de directie van SC Cambuur krijgt nu de taak om het plan financieel rond te krijgen. Hij gaat op zoek naar financiers. Er is nu zo'n tien jaar over gesproken, over wel of niet een nieuw Cambuur stadion op it WTC-terrein.

Winkelaanbod

Gijs Jacobse van Gemeentebelangen Leeuwarden is nog wel kritisch op de plannen. Hij heeft met name vragen over de invulling van de winkels. Jacobse haalt de discussie over de grote supermarkt Familia aan. De raad wilde destijds die winkel niet aan de rand van de stad.

Er werd toen gedacht: een winkel op deze locatie heeft gevolgen voor de binnenstad. Maar dat argument past volgens wethouder Hein de Haan nu niet, omdat het daar om veel meer kleine winkels binnen de Familia ging.