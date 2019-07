Glemmer Beach: "Er komt een oplossing voor mindervaliden"

In het besluit om voorlopig geen rolstoeltickets beschikbaar te stellen had volgens Willem Verbeek van de organisatie met name te maken met veiligheid: "De laatste jaren hebben wij de combinatie van rijdplaten, zand en nat weer gehad, en dan krijg je gladheid. Mensen in een rolstoel kunnen dan te snel bij de weg terechtkomen."

Toch betekent het niet dat de organisatie geen rolstoelgebruikers op het festival wil hebben. Zo zegt Verbeek: "Dat ze thuis horen op het Lemster strand dat is een feit, en ze zijn ook zeker welkom!"

De organisatie geeft wel toe dat de wijze van communiceren via de website niet optimaal was. Daar stond te lezen dat er geen speciale tickets waren voor mindervalide mensen, en dat je met een rolstoel dus eigenlijk niet op het festival kunt komen. Dat schoot bij veel mensen met een beperking in het verkeerde keelgat.

Grotere bands en dus maatwerk

"Wij hebben negen jaar lang deze doelgroep ontvangen, en dat willen wij in dit tiende jaar ook doen", vertelt Verbeek. "Wij moeten alleen nog even kijken hoe wij dat doen." Eerder konden de rolstoelgebruikers via de ingang voor artiesten naar binnen, maar doordat er nu grotere bands komen, met grotere vrachtwagens, is dat deze keer niet mogelijk.

Maar Verbeek zegt met nadruk dat er een oplossing komt, linksom of rechtsom. Hij vraagt mensen met een beperking dan ook om dia de mail contact met de organisatie op te nemen, zodat er kan worden gezien naar individuele behoeften en mogelijkheden.