Actie loopt goed: AH in Gorredijk komt om in de plastic flesjes

De AH in Gorredijk is in oktober 2017 met deze actie begonnen, en sinds die tijd zijn er al zo'n 420 duizend flesjes en blikjes ingeleverd. De blikjes kunnen door de AH gratis bij de gemeente worden gebracht, maar voor pet-flesjes moet worden betaald. Dat hoeft niet als een particulier het doet, maar wel als het om een bedrijf gaat.

Landelijk zijn er twee AH-supermarkten waar deze actie loopt, naast Gorredijk kan het ook in Apeldoorn. Daar is het wel gelukt om met de gemeente een afspraak te maken dat zij de ingezamelde flesjes innemen. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente Opsterland om dat ook in Gorredijk voor elkaar te krijgen.

Supermarkt-ondernemer Pieter Bijlsma uit Gorredijk hoopt dat het lukt: "Wij zijn een bedrijf dat graag zijn verantwoordelijkheid neemt, ook als het om duurzaamheid gaat. We hopen dat gemeente daaraan ook z'n bijdrage levert."

Goed nieuws

Aan het begin van maandagavond kwam er echter ineens goed nieuws voor Bijlsma en zijn collega's: het recyclingsbedrijf Morssinkhof Plastics, heeft intussen beloofd met een oplossing voor het probleem te komen. Dat gebeurde na tussenkomst van Merijn Tinga, beter bekend als de 'Plastic Soup Surfer'. Hij maakte een VLOG over het dilemma van de Albert Heijn in Gorredijk, die vanaf dinsdag op youtube te vinden is.