Kaatsklassieker Van Aismadagen moet 'dorpsfestival' worden

Volgens de nieuwe voorzitter moet het evenement met de tijd meegaan. "Wij willen ook de komende jaren laten zien waar we als klein dorp groot in kunnen zijn. Mensen moet een beleving worden geboden die alleen in Bitgum kan plaatsvinden", aldus Dijkstra.

De vrijdag van het evenement staat nu in het teken van de jeugd, en dat geldt niet alleen voor de kaatsers, maar ook voor de niet-kaatsers. Er komt een speelhoek met een speciaal animatieprogramma. Voor de senioren is er een Van Aisma Café, waar ze gezellig kunnen zitten.

Niet meer kiezen

Het plan is om een feesttent op het kaatsveld te plaatsen. Jarenlang werd het kaatsen bewust bij het feest weggehouden, maar volgens Dijkstra zorgde dat er juist voor dat mensen moesten kiezen: óf het feest óf het kaatsen.

Daarnaast zullen zowel de mannen als de vrouwen op zaterdag kaatsen. De traditionele Van Aismadag blijft wel gewoon op zondag.