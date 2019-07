Zorgen over risico's van elektriciteit bij bedrijventerrein Wolvega

Directeur Veenstra heeft zorgen over zijn 40 werknemers en waar zij al die jaren aan blootgesteld zijn. Omdat er meer elektriciteit nodig is, is het noodzakelijk dat het onderstation aan de rand van het industrieterrein aan de noordkant van het dorp wordt uitgebreid. In september stemde de raad al in met het bestemmingsplan.

Ook bewoners ongerust

Het college zei toen metingen te gaan doen naar de straling, maar daar werd later van af gezien. Volgens de fracties van GroenLinks en Blijf Stellingwarfs zijn de omwonenden ongerust over de risico's.

GroenLinks zegt dat wethouder Hanneke Zonderland het vertrouwen van de omwoners heeft geschaad, en Ton Mulder van Blijf Stellingwarfs noemt het 'onbehoorlijk bestuur'. Volgens de fracties heeft het college tijd genoeg gehad en zouden zij de kosten mogelijk kunnen verhalen op Liander.

Wethouder Zonderland zei dat de metingen niet zinvol zouden zijn. De gemeenteraad gaat in september nogmaals over de zaak praten.