Judoka Margriet Bergstra doet vanwege blessure niet mee aan Grand Prix

De blessure liep ze twee weken voor het EK al op. Dat is intussen vier weken geleden, maar de pijn is nog niet weg. Het blijkt nu dat ze naast de ingescheurde kruisband ook een scheurtje in de kuitspier heeft opgelopen. Daarnaast is ook de meniscus beschadigd.

Het toernooi in Hongarije is onderdeel van de Grand Prix series. Naast de Grand Slams de belangrijkste wedstrijden in het seizoen. Eind juli is er weer een Grand Prix in Zagreb. Eind augustus is het wereldkampioenschap in Tokyo. Bergstra heeft zich hiervoor nog niet geplaatst.

Tornike Tsjakadoea

Tornike Tsjakadoea doet zaterdag wel mee in Boedapest. De oud-Leeuwarder is op dit moment de nummer dertien van de wereld in de klasse tot 60 kilo en lijkt op weg naar het WK.