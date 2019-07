Maar één Fries café in de Terras Top 100: Nes Café

In 2018 stonden deze cafés in de lijst: 't Gerecht in Heerenveen (op nummer 1), De Buurman in Heerenveen (nummer 34), Van Heeckeren in Nes (nummer 49), Nobel in Ballum (nummer 64) en Fellini City Lounge (nummer 84). Maar dit jaar is Fryslân dus enkel vertegenwoordigd door Nes Café op Ameland.

Het is de twaalfde keer dat de ranglijst wordt samengesteld. Bij de deelnemende terrassen komen een mystery guest en een vakjury op bezoek. Zij beoordelen onder andere het personeel, de gastvrijheid en het eten.