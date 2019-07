Aantal meldingen seksueel geweld in Fryslân opnieuw toegenomen

Het Centrum Seksueel Geweld Fryslân heeft in 2018 opnieuw meer acute meldingen gekregen van seksueel geweld, dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de organisatie. In 2017 waren er 40 meldingen en in 2018 waren dat er 47. De cijfers omvatten meldingen die binnen zeven dagen na een verkrachting of aanranding zijn gedaan. Opvallend is dat het aantal minderjarige slachtoffers in Fryslân hoger is dan landelijk.