In één weekend zijn er drie caravans opengebroken in Drachten

In alle gevallen stonden de caravans buiten op het erf. De dief of dieven kwamen binnen door ruitjes in te tikken en vertrokken daarna via de deur.

Alle inspanningen leverden niet veel op: de buit was klein, laat de politie weten. Wel doen zij nog de oproep om geen waardevolle spullen in de caravan achter te laten.